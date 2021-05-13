«Колорадо» крупно победил «Лос-Анджелес», у Ничушкина голевая передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской, Пьер-Эдуар Белльмар, Джей Ти Комфер (3) и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.05 на площадке записал на свой счёт голевую передачу и заработал показатель полезности «+2».

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Следующий матч команды проведут между собой 14 мая. В Западном дивизионе «Эвеланш» занимают второе место, а «Кингз» располагаются на шестой строчке.

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Монреаль» – «Эдмонтон» (3:4 ОТ), «Оттава» — «Торонто» (4:3 ОТ), «Сент-Луис» — «Миннесота» (4:0), «Колорадо» — «Лос-Анджелес» (6:0).