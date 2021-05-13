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«Колорадо» крупно победил «Лос-Анджелес», у Ничушкина голевая передача

«Колорадо» крупно победил «Лос-Анджелес», у Ничушкина голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской, Пьер-Эдуар Белльмар, Джей Ти Комфер (3) и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.05 на площадке записал на свой счёт голевую передачу и заработал показатель полезности «+2».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующий матч команды проведут между собой 14 мая. В Западном дивизионе «Эвеланш» занимают второе место, а «Кингз» располагаются на шестой строчке.

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Монреаль» – «Эдмонтон» (3:4 ОТ), «Оттава» — «Торонто» (4:3 ОТ), «Сент-Луис» — «Миннесота» (4:0), «Колорадо» — «Лос-Анджелес» (6:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Донской (Бураковски, Рантанен) – 14:43' (5x4)   2:0 Белльмар (Мегна, Шервуд) – 16:02' (5x5)   3:0 Комфер (Рантанен, Ландеског) – 19:15' (5x5)   4:0 Комфер (Тэйвз, Жирар) – 24:16' (5x5)   5:0 Ландеског (Тэйвз, Рантанен) – 30:03' (5x5)   6:0 Комфер (Ничушкин) – 31:47' (5x5)
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