Берюбе — о первой игре Костина в НХЛ с 2019 года: мне понравилась его игра

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру российского нападающего Клима Костина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».



«Он сыграл хорошо. Он действовал просто, но доставлял шайбу глубоко в чужую зону. Он толкался, хорошо катался, так что в целом мне его игра понравилась», — приводит слова Крэйга Берюбе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Барбашёв, Джейден Шварц, Тори Крюг и Дэвид Перрон. Барбашёв за 16.48 на площадке заработал показатель полезности «+1». Также этот матч стал первым с 2019 года для российского нападающего Клима Костина в НХЛ после возвращения. Костин провёл на льду 12.44, но результативных действий не совершил.