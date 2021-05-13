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Берюбе — о первой игре Костина в НХЛ с 2019 года: мне понравилась его игра

Берюбе — о первой игре Костина в НХЛ с 2019 года: мне понравилась его игра
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру российского нападающего Клима Костина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».

«Он сыграл хорошо. Он действовал просто, но доставлял шайбу глубоко в чужую зону. Он толкался, хорошо катался, так что в целом мне его игра понравилась», — приводит слова Крэйга Берюбе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Барбашёв, Джейден Шварц, Тори Крюг и Дэвид Перрон. Барбашёв за 16.48 на площадке заработал показатель полезности «+1». Также этот матч стал первым с 2019 года для российского нападающего Клима Костина в НХЛ после возвращения. Костин провёл на льду 12.44, но результативных действий не совершил.

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Клим с ходу провёл 6 силовых приёмов и заслужил похвалу от тренера. А победу «Блюз» принёс гол другого россиянина.
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