Кто должен быть основным вратарём сборной России на ЧМ-2021?

Сборная России переиграла национальную команду Швеции в первом матче Чешских игр со счётом 6:4.
Счёт на девятой минуте открыл нападающий сборной Швеции Оскар Линдберг, подправивший шайбу в ворота Александра Самонова. На 14-й минуте равновесие восстановил защитник Игорь Ожиганов. На 22-й минуте форвард Антон Бурдасов вывел сборную России вперёд. Преимущество укрепил нападающий Эмиль Галимов, забросивший шайбу в большинстве на 23-й минуте. Затем форвард шведов Йеспер Фрёден сократил отставание в счёте, он отличился на 32-й минуте. На 38-й минуте в большинстве Бурдасов оформил дубль, а на 47-й нападающий Владислав Каменев довёл дело до разгрома. Но Швеция не собиралась опускать руки. На 48-й минуте отличился нападающий Филип Холландер, а на 49-й отставание сократил до минимума защитник Йонатан Пудас. Окончательный счёт на 60-й минуте установил Каменев.
Голкипер сборной России Александр Самонов пропустил четыре шайбы, отразив 16 бросков из 20.
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