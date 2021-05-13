Марло подарили клюшку Хоу, которой он играл в своём последнем матче в НХЛ

Канадскому нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Патрику Марло подарили клюшку легендарного хоккеиста Горди Хоу, которой он играл в последнем матче в карьере.

Посмотреть фото можно в «твиттере» клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей. На счету Марло 1779 матчей, по этому показателю он обошёл легендарного Горди Хоу. За эти 1779 встреч Патрику удалось набрать 1197 (566+631) очков при показателе полезности «-27» и 527 минутах штрафа. В текущем сезоне на его счету 9 (4+5) результативных действий в 56 матчах.



Марло был выбран «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд, в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» в шести матчах уступили «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб. В ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».