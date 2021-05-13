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Хоккеисты «Лукко» помяли чемпионский кубок во время празднований

Хоккеисты «Лукко» помяли чемпионский кубок во время празднований
Хоккей / Прочие турниры 0

Хоккейный клуб «Лукко» стал победителем чемпионата Финляндии сезона-2020/2021. В финале они оказались сильнее «ТПС» со счётом 3-1 в серии. В четвёртой игре финала хоккеисты «Лукко» одержали победу со счётом 6:2.

Для «Лукко» эта победа стала второй в истории чемпионата Финляндии. Первая победа случилась в 1963 году — с тех пор команда не выигрывала трофей.

Примечательно, что главный тренер «Лукко» Пекка Вирта работал с командой в плей-офф с кислородными трубками в носу — специалист перенёс коронавирус в тяжёлой форме и 27 дней провёл в реанимации.

Игроки «Лукко» настолько сильно радовались победе, что умудрились уронить чемпионский кубок возле автобуса. Трофей достаточно серьёзно пострадал.

Посмотреть видео можно здесь.

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