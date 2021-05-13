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Клубы Донецкой области не отпустили игроков в сборную Украины. Их могут серьёзно наказать

Клубы Донецкой области не отпустили игроков в сборную Украины. Их могут серьёзно наказать
Хоккей / Прочие турниры 0

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко сообщил, что организация начала дисциплинарные производства против некоторых клубов, которые не отпускают игроков в сборную Украины. Ранее стало известно, что «Донбасс» препятствует участию своих игроков в сборах национальной команды. Помимо «Донбасса», под расследование попали «Краматорск» и «Мариуполь». Все три клуба базируются в Донецкой области.

«Я пойду на любые компромиссы, кроме одного. Если кто-то из клубов запретит спортсмену выступать за сборную. Это красная грань. Если так случится, к сожалению, нам больше не о чем говорить. Считаю, что это предательство национальных интересов, манипуляция спортсменами.

Федерация даст чёткий однозначный ответ. Сейчас есть дисциплинарные производства против некоторых клубов. Это «Донбасс», «Мариуполь», «Краматорск», какие входят в условную орбиту, софинансируются Борисом Колесниковым. Если факт подтвердит дисциплинарный комитет, будут задействованы дисциплинарные санкции.

Даже рассматриваем вариант недопуска этих команд к следующему чемпионату, запрет участия в международных соревнованиях и так далее», — цитирует Зубко ua.tribuna со ссылкой на телеканал «Прямий».

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