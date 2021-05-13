Кожевников: сильные игроки НХЛ отказались от сборной. Это говорит об их отношении к стране

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от матча сборных России и Швеции на Чешских играх.
«Я не считаю, что вратарская линия самая слабая в нынешней сборной. На данный момент трудно говорить, все были под нагрузками, в том числе и вратари. В матче со шведами не было ляпов со стороны голкипера, думаю, что с вратарской позицией всё в порядке.
Почти дали сравнять счёт из-за того, что были под нагрузками. Почувствовали расслабленность, начали подсаживаться. Кстати, команда неплохо играла.
Пока у нас никого нет из игроков НХЛ. Сейчас ребята должны показать, что они готовы играть за сборную. Если кто-то подъедет, то будет хорошо. Самые сильные отказались, но это уже говорит об их отношении к своей стране», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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