Кожевников: сильные игроки НХЛ отказались от сборной. Это говорит об их отношении к стране

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от матча сборных России и Швеции на Чешских играх.



«Я не считаю, что вратарская линия самая слабая в нынешней сборной. На данный момент трудно говорить, все были под нагрузками, в том числе и вратари. В матче со шведами не было ляпов со стороны голкипера, думаю, что с вратарской позицией всё в порядке.



Почти дали сравнять счёт из-за того, что были под нагрузками. Почувствовали расслабленность, начали подсаживаться. Кстати, команда неплохо играла.



Пока у нас никого нет из игроков НХЛ. Сейчас ребята должны показать, что они готовы играть за сборную. Если кто-то подъедет, то будет хорошо. Самые сильные отказались, но это уже говорит об их отношении к своей стране», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.