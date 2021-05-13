Пашков: Самонов с каждым матчем, увы, не добавляет, а скорее регрессирует

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился впечатлениями от матча сборных России и Швеции на Чешских играх.



«Главная проблема сборной? Тут двух мнений быть не может. Весь Евротур первым номером наигрывался Самонов, но с каждым матчем он, увы, не добавляет, а скорее регрессирует. На Кубках Карьялы и Первого канала голкипер СКА смотрелся уверенно, что произошло в Новом году — должны разбираться тренеры.



Рашит Давыдов (тренер вратарей сборной России — Прим. «Чемпионата») много лет доказывал, что в нашем тренерском цеху он — профессионал. Но с Самоновым что-то действительно не пошло — ни в клубе, ни в сборной. Подозреваю, что к тому объёму вратарской работы, который предлагается в матчах на высшем уровне, он пока просто не готов. Тем более с нынешней защитой сборной России, которая, мягко говоря, далека от идеала.



За спиной Самонова — Бочаров и Федотов, но в этом сезоне они в сборной практически не наигрывались. Рисковать и менять первого номера за полторы недели до старта чемпионата мира никто не будет.



Вроде бы выбор за океаном большой — в НХЛ заиграны 11 вратарей, да пока никто в сборную не едет. Удивительно. Моё мнение: формально не могут, но реально — не хотят. Позади тяжелейший сезон, все устали от жёсткого графика и режима, прививок, травм и прочего. А тут нужно лететь в Европу, вновь садиться на карантин, опять залезать в этот «пузырь» — ну и так далее по нынешнему коронавирусному списку. Отсюда, наверное, и парад отказов», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

В сборной России беда с вратарями? Самонов едва не подарил шведам победу Команда Валерия Брагина одержала десятую победу подряд на Евротуре, но вопросы по игре в преддверии ЧМ по-прежнему остаются.