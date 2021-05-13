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Плющев: костяк сборной из игроков КХЛ — правильное решение

Плющев: костяк сборной из игроков КХЛ — правильное решение
Хоккей / Евротур 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира в Латвии, который практически сформировался после вызова игроков НХЛ.

«Абсолютно правильное решение — игроки, выступающие в КХЛ постоянно на виду у тренерского штаба сборной России, и всем известен уровень этих ребят. Из КХЛ приглашены лидеры ведущих клубов. Очень надеюсь на то, что Максим Шалунов будет играть так же, как и в плей-офф Кубка Гагарина, где он забивал чуть ли не в каждом матче. Если говорить о вчерашнем матче Евротура против шведов — хорошо отыграли игроки СКА. Я отлично знаю потенциал Антона Бурдасова. Уверен, что он придаст мощи нашей команде, будет её своеобразным мотором. Из НХЛ будет точечное усиление. Практика показала, что большое количество игроков из НХЛ отнюдь не означает будущую победу на мировом первенстве. Чемпионат мира — 2000 — тому подтверждение», — сказал Плющев «Чемпионату».

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