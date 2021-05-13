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Бывшего хоккеиста «Авангарда» оштрафовали за несоблюдение антикоронавирусных мер

Бывшего хоккеиста «Авангарда» оштрафовали за несоблюдение антикоронавирусных мер
Хоккей / КХЛ 0

Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал экс-хоккеиста «Авангарда» Егора Чинахова за невыполнение противоэпидемических мероприятий, сообщает NGS55.ru. Хоккеист не заполнил анкету прибывающего в Россию до вылета из Финляндии и не загрузил на портал Госуслуг результат своего теста на коронавирус в течение трёх дней после возвращения из-за границы. Иск был подан юристами регионального управления Роспотребнадзора.

«Протокол о правонарушении составлен 29 января 2021 года. Конкретной даты правонарушения нет, потому что он не разместил сведения. Его оштрафовали на 7500 рублей», — сообщила пресс-служба суда.

Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». Он стал игроком «Коламбуса».

Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).

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