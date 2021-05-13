Назаров: уверен, два вологодских волка — Воробьёв и Петров — вытащат «Амур» со дна таблицы

Известный тренер Андрей Назаров считает, что новый главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв и его помощник Игорь Петров смогут вытащить команду со дна турнирной таблицы.



«Прежде всего хочу поздравить двух вологодских волков и моих старых друзей — Владимира Воробьёва и Игоря Петрова — с назначением в «Амур». Оба родились в Череповце в Вологодской области, а их назначение, уверен, поможет команде выбраться со дна турнирной таблицы, они вытащат её оттуда. Всегда готов помочь своим товарищам любыми советами в случае необходимости. «Амур» сделал правильный выбор.



Вчера посмотрел результативный матч сборной России со шведами. Поздравляю нашу команду с 10-й подряд победой на Евротуре, превзойти достижение Быкова и Захаркина — это почётно и круто. Сегодня ждём матча с финнами. Думаю, тренерский штаб россиян проведёт всю необходимую работу над ошибками.



Чем занимаюсь сам? Провожу много времени с семьёй и в спортивном зале. Знаете, лучше быть сильным и смелым, чем толстым и незагорелым. Всегда держу себя в форме», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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