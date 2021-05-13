Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 17:00

Сегодня, 12 мая, сборная России сыграет второй матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. Во втором матче турнира сборная России сыграет с национальной командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск.

Чешские игры стартовали вчера, 12 мая, и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.



Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.



В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4.