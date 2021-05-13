«Амур» продлил контракт с Александром Горшковым

Хабаровский «Амур» продлил контракт с нападающим Александром Горшковым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон.



Следующий сезон для нападающего станет пятым в составе хабаровчан. В прошлом сезоне Горшков провёл 50 матчей, забросив 10 шайб и отдав 11 голевых передач.

Всего на счету Горшкова 362 встречи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых он набрал 144 (66+78) очка.

Ранее нападающий Владимир Галузин подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром».



«Амур» закончил минувший сезон на десятой позиции в Восточной конференции и не принимал участия в Кубке Гагарина.



Напомним, победителем Кубка Гагарина — 2021 стал омский «Авангард», который обыграл ЦСКА в финальной серии со счётом 4-2.