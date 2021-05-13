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Бочаров сменил Самонова в составе сборной России на матч с финнами

Бочаров сменил Самонова в составе сборной России на матч с финнами
Хоккей / Евротур 0

Пресс-служба Федерации хоккея России по хоккею опубликовала сочетания звеньев в преддверии матча Евротура с национальной командой Финляндии.

Состав сборной России:

Бочаров (Федотов)
Яковлев — Юдин, Слепышев — Шалунов — Окулов
Дронов — Ожиганов, Воронков — Морозов — Бурдасов
Рафиков — Марченко А., Подколзин — Зернов — Галимов
Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Марченко К.

Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая. В первом матче турнира сборная России одолела Швецию — 6:4.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.

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