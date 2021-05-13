Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Зайцев не поможет сборной России на ЧМ-2021

Никита Зайцев не поможет сборной России на ЧМ-2021
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев не сыграет за сборную России на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 1 мая по 6 июня.

«Я не собираюсь на чемпионат мира. Мне необходимо залечить травмы», – цитирует Зайцева TSN 1200 в «твиттере».

Напомним, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Зайцев провёл 55 матчей и набрал 17 очков: забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач. По итогам чемпионата «Оттава» заняла пятое место в таблице Северного дивизиона и не вышла в плей-офф.

Ранее сообщалось, что одноклубник Зайцева Артём Зуб примет участие в чемпионате мира, а Евгений Дадонов пропустит турнир, так как его семья ожидает пополнения.

Напомним, сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Календарь и состав групп ЧМ-2021
Тренерский штаб сборной России получил согласие от Задорова и Зуба на участие в ЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021