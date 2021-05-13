Никита Зайцев не поможет сборной России на ЧМ-2021

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев не сыграет за сборную России на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 1 мая по 6 июня.
«Я не собираюсь на чемпионат мира. Мне необходимо залечить травмы», – цитирует Зайцева TSN 1200 в «твиттере».
Напомним, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Зайцев провёл 55 матчей и набрал 17 очков: забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач. По итогам чемпионата «Оттава» заняла пятое место в таблице Северного дивизиона и не вышла в плей-офф.
Ранее сообщалось, что одноклубник Зайцева Артём Зуб примет участие в чемпионате мира, а Евгений Дадонов пропустит турнир, так как его семья ожидает пополнения.
Напомним, сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
- 13 мая 2021
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