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В Москве зрители матча детских команд напали на судей

В Москве зрители матча детских команд напали на судей
Хоккей / Прочие турниры 0

Во время матча Кубка Москвы между командами 2009 г.р. «Русь» и «Витязь» двое зрителей спустились с трибун и напали на судей Игоря Прусова и Ивана Ермолаева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщает источник, вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.

На кадрах видно, как двое мужчин подошли к судьям, сидевшим на скамейке, и начали драку. Спустя полторы минуты конфликтующих разняли.

Матч был прерван, после первого периода «Витязь» вёл со счётом 2:0. Это была переходная игра – «Витязь» борется за право остаться в группе А, «Русь» – за повышение из группы В.

Напомним, в начале марта 10-летние хоккеисты из Оренбургской области устроили массовую драку во время матча.

10-летние хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Оренбургской области
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