В Москве зрители матча детских команд напали на судей

Во время матча Кубка Москвы между командами 2009 г.р. «Русь» и «Витязь» двое зрителей спустились с трибун и напали на судей Игоря Прусова и Ивана Ермолаева, сообщает «Спорт-Экспресс».



Как сообщает источник, вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.

На кадрах видно, как двое мужчин подошли к судьям, сидевшим на скамейке, и начали драку. Спустя полторы минуты конфликтующих разняли.



Матч был прерван, после первого периода «Витязь» вёл со счётом 2:0. Это была переходная игра – «Витязь» борется за право остаться в группе А, «Русь» – за повышение из группы В.



Напомним, в начале марта 10-летние хоккеисты из Оренбургской области устроили массовую драку во время матча.