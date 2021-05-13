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«Сочи» обменял в «Амур» Константинова и получил Камалова

«Сочи» обменял в «Амур» Константинова и получил Камалова
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» и хабаровский «Амур» произвели обмен, в результате которого Никита Камалов пополнил состав сочинцев, а нападающий Дмитрий Константинов – «Амура». Также хабаровчане получили права на форварда Георгия Меркулова, сообщает официальный сайт ХК «Сочи».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Камалов провёл 52 встречи в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

Ранее, помимо «Амура», хоккеист выступал за «Кузнецких Медведей», новокузнецкий «Металлург» и красноярский «Сокол».

Дмитрий Константинов сыграл за «Сочи» два матча в сезоне и не отметился голевыми действиями. В Молодёжной хоккейной лиге форвард играл за «Капитан», где в последнем сезоне набрал 26 очков (20+6) в 45 матчах.

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