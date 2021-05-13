«Оттава» работает над продлением контракта с Зубом

Известный американский инсайдер Эллиот Фридман рассказал, что «Оттава Сенаторз» работает над продлением контракта с российским защитником Артёмом Зубом, сообщает SensEye в «Твиттере».

Напомним, текущий сезон в Национальной хоккейной лиге первый для Артёма Зуба. Защитник провёл 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач.

По итогам чемпионата «Оттава» заняла пятое место в таблице Северного дивизиона и не вышла в плей-офф.

Ранее Артём Зуб выступал в МХЛ за «Амурских Тигров», а также в Континентальной хоккейной лиге за хабаровский «Амур» и петербургский СКА.

Ранее «Оттава» подтвердила, что Зуб сыграет на чемпионате мира — 2021 в Латвии за сборную России.