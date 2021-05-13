Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия — Финляндия: после второго периода россияне уступают 0:1

Россия — Финляндия: после второго периода россияне уступают 0:1
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 13 мая, сборная России играет второй матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. Во втором матче турнира сборная России встречается с национальной командой Финляндии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. После второго периода россияне уступают в счёте 0:1 (0:1, 0:0).

Единственную шайбу забросил Аксель Ринделль на пятой минуте.

Чешские игры стартовали вчера, 12 мая, и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.

В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4.

Наши проигрывают неуступчивым финнам на Евротуре перед ЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн
Всё самое интересное и важное со второго матча команды Валерия Брагина на Чешских играх – в формате онлайна.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021