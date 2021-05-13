Россия — Финляндия: после второго периода россияне уступают 0:1

Сегодня, 13 мая, сборная России играет второй матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. Во втором матче турнира сборная России встречается с национальной командой Финляндии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. После второго периода россияне уступают в счёте 0:1 (0:1, 0:0).
Единственную шайбу забросил Аксель Ринделль на пятой минуте.
Чешские игры стартовали вчера, 12 мая, и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.
Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.
В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4.
- 13 мая 2021
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