Россия — Финляндия: после второго периода россияне уступают 0:1

Сегодня, 13 мая, сборная России играет второй матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. Во втором матче турнира сборная России встречается с национальной командой Финляндии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. После второго периода россияне уступают в счёте 0:1 (0:1, 0:0).



Единственную шайбу забросил Аксель Ринделль на пятой минуте.



Чешские игры стартовали вчера, 12 мая, и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.



Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.



В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4.

Наши проигрывают неуступчивым финнам на Евротуре перед ЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн Всё самое интересное и важное со второго матча команды Валерия Брагина на Чешских играх – в формате онлайна.