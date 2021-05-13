Источник: Гинек Зогорна покидает КХЛ и продолжит карьеру на родине

Нападающий «Амура» Гинек Зогорна продолжит карьеру в «Пардубице», где выступает его брат Томаш, с которым ранее они вместе играли в хабаровском клубе, сообщает idnes.cz.
По информации источника, «Пардубица» хочет продлить контракт с Томашом Зогорной, однако он поставил условие, что ему нужен брат Гинек, ныне выступающий в Континентальной хоккейной лиге.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гинек Зогорна провёл 47 матчей и набрал 26 очков: забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.
Томаш Зогорна начинал сезон-2020/2021 в «Амуре», где сыграл 38 игр и набрал в них 22 очка (6+16). В январе хоккеист перешёл в «Пардубице», за который провёл девять матчей в регулярке и набрал восемь очков (3+5), а также восемь встреч в плей-офф, где набрал семь баллов (2+5).
- 13 мая 2021
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