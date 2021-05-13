Сборная России потерпела первое поражение на Евротуре

Сегодня, 13 мая, сборная России играла второй матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. Во втором матче турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).
На 5-й минуте Аксель Ринделль вывел финнов вперёд, на 45-й Максим Шалунов сравнял счёт, на 50-й минуте Финляндия снова повела благодаря голу Ере Карьялайнена. Через 32 секунды Теэму Турунен увеличил преимущество финской команды, а на 60-й минуте Карьялайнен оформил дубль, забив в пустые ворота.
Чешские игры стартовали вчера, 12 мая, и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.
Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.
В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4.
Напомним, из-за поражения от Финляндии россияне прервали рекордную победную серию из 10 матчей. Ранее подопечные Валерия Брагина не потерпели ни одного поражения на турнире.
- 13 мая 2021
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