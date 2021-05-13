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Сборная России потерпела первое поражение на Евротуре

Сборная России потерпела первое поражение на Евротуре
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 13 мая, сборная России играла второй матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. Во втором матче турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

На 5-й минуте Аксель Ринделль вывел финнов вперёд, на 45-й Максим Шалунов сравнял счёт, на 50-й минуте Финляндия снова повела благодаря голу Ере Карьялайнена. Через 32 секунды Теэму Турунен увеличил преимущество финской команды, а на 60-й минуте Карьялайнен оформил дубль, забив в пустые ворота.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson
13 мая 2021, четверг. 17:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 4
Финляндия
0:1 Ринделль (Лунделль) – 04:51' (5x4)   1:1 Шалунов – 44:14' (5x5)   1:2 Карьялайнен – 50:13' (5x5)   1:3 Турунен – 50:45' (5x5)   1:4 Карьялайнен (Суоми) – 59:34' (en)

Чешские игры стартовали вчера, 12 мая, и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.

В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4.

Напомним, из-за поражения от Финляндии россияне прервали рекордную победную серию из 10 матчей. Ранее подопечные Валерия Брагина не потерпели ни одного поражения на турнире.

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