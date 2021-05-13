Брагин — о слабой игре вратарей: с чехами сыграет Федотов, и посмотрим, кто начнёт ЧМ
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной Финляндии на Евротуре.
«Первый период неважно сыграли, второй период намного лучше, с преимуществом, с хорошими моментами, но не смогли забить. В третьем периоде сравняли счёт, но необязательные голы привели к поражению. Пробовали поиграть «шесть на пять», но не вытащили матч. Всё проанализируем, и после показательной игры с чехами, которая, скорее всего, будет за первое место, определимся с игроками на чемпионат мира. Что делать с вратарями, которые играют слабо? По плану следующий матч сыграет Иван Федотов, после чего будем смотреть, кто начнёт чемпионат мира», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сборная России потерпела первое поражение на Евротуре
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:48
-
19:39
-
19:30
-
19:22
-
19:09
-
18:46
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:40
-
17:33
-
17:21
-
16:36
-
15:52
-
15:37
-
15:00
-
14:26
-
13:58
-
13:52
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
10:59
-
10:34
-
10:32
-
09:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам