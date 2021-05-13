Брагин — о слабой игре вратарей: с чехами сыграет Федотов, и посмотрим, кто начнёт ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной Финляндии на Евротуре.

«Первый период неважно сыграли, второй период намного лучше, с преимуществом, с хорошими моментами, но не смогли забить. В третьем периоде сравняли счёт, но необязательные голы привели к поражению. Пробовали поиграть «шесть на пять», но не вытащили матч. Всё проанализируем, и после показательной игры с чехами, которая, скорее всего, будет за первое место, определимся с игроками на чемпионат мира. Что делать с вратарями, которые играют слабо? По плану следующий матч сыграет Иван Федотов, после чего будем смотреть, кто начнёт чемпионат мира», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.