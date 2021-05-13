Брагин: планируется, что Григоренко сыграет с чехами, у Толчинского серьёзная простуда
Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи Евротура с Финляндией (1:4), а также рассказал, что присоединившийся сегодня к команде нападающий Михаил Григоренко сыграет с Чехией, а форвард Сергей Толчинский пока простуден.
«Наша команда опять пропустила в третьем периоде несколько шайб за короткий промежуток времени? Сложно сказать, нужно всё посмотреть, проанализировать. После игры сложно дать точный ответ, почему так получилось. Михаил Григоренко прилетел в сборную в хорошем настроении, завтра потренируется и посмотрим. Планируется, что он сыграет с чехами. Сергей Толчинский болеет, у него серьёзная простуда», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Брагин — о слабой игре вратарей: с чехами сыграет Федотов, и посмотрим, кто начнёт ЧМ
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:48
-
19:39
-
19:30
-
19:22
-
19:09
-
18:46
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:40
-
17:33
-
17:21
-
16:36
-
15:52
-
15:37
-
15:00
-
14:26
-
13:58
-
13:52
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
10:59
-
10:34
-
10:32
-
09:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам