Брагин: планируется, что Григоренко сыграет с чехами, у Толчинского серьёзная простуда

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи Евротура с Финляндией (1:4), а также рассказал, что присоединившийся сегодня к команде нападающий Михаил Григоренко сыграет с Чехией, а форвард Сергей Толчинский пока простуден.



«Наша команда опять пропустила в третьем периоде несколько шайб за короткий промежуток времени? Сложно сказать, нужно всё посмотреть, проанализировать. После игры сложно дать точный ответ, почему так получилось. Михаил Григоренко прилетел в сборную в хорошем настроении, завтра потренируется и посмотрим. Планируется, что он сыграет с чехами. Сергей Толчинский болеет, у него серьёзная простуда», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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