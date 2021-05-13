Дронов — о своём удалении: чистый силовой был. Давно не видел, чтобы судья так трактовал

Защитник сборной России Григорий Дронов прокомментировал поражение от сборной Финляндии на Евротуре со счётом 1:4.



«Моё удаление? Там чистый силовой приём был. Давно не видел, чтобы судья так трактовал, в детской школе, наверное, последний раз видел этот жест. В третьем периоде не сбой программы, просто концентрацию теряем. Иногда это просто нелепое стечение обстоятельств.



Приезжает много защитников из НХЛ? Это повышает конкуренцию, мы будем бороться за свои места», — передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что чемпиона мира-2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Швеции, Словакии, Швейцарии и Великобритании.