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Дронов — о своём удалении: чистый силовой был. Давно не видел, чтобы судья так трактовал

Дронов — о своём удалении: чистый силовой был. Давно не видел, чтобы судья так трактовал
Хоккей / Евротур 0

Защитник сборной России Григорий Дронов прокомментировал поражение от сборной Финляндии на Евротуре со счётом 1:4.

«Моё удаление? Там чистый силовой приём был. Давно не видел, чтобы судья так трактовал, в детской школе, наверное, последний раз видел этот жест. В третьем периоде не сбой программы, просто концентрацию теряем. Иногда это просто нелепое стечение обстоятельств.

Приезжает много защитников из НХЛ? Это повышает конкуренцию, мы будем бороться за свои места», — передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что чемпиона мира-2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Швеции, Словакии, Швейцарии и Великобритании.

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