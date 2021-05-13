Яковлев — о поражении России: тяжеловато было, не привыкли мы играть два матча подряд

Капитан сборной России Егор Яковлев подвёл итоги матча Евротура, в котором сборная России уступила команде Финляндии со счётом 1:4.
«Что не получилось в третьем периоде? Тяжеловато было, мы не совсем привыкли играть две игры подряд. Плюс очень жарко на арене, и качество льда не очень хорошее. Хотя финны в таких же условиях.
Где-то пропустили ненужные голы, хотя перевернули ведь игру. Да, четыре гола за матч — это много. Но у нас есть время поработать и убрать нюансы. Нам надо играть проще, как на тренировках», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, чемпиона мира — 2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Швеции, Словакии, Швейцарии и Великобритании.
- 13 мая 2021
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:48
-
19:39
-
19:30
-
19:22
-
19:09
-
18:46
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:40
-
17:33
-
17:21
-
16:36
-
15:52
-
15:37
-
15:00
-
14:26
-
13:58
-
13:52
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
10:59