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Яковлев — о поражении России: тяжеловато было, не привыкли мы играть два матча подряд

Яковлев — о поражении России: тяжеловато было, не привыкли мы играть два матча подряд
Хоккей / Евротур 0

Капитан сборной России Егор Яковлев подвёл итоги матча Евротура, в котором сборная России уступила команде Финляндии со счётом 1:4.

«Что не получилось в третьем периоде? Тяжеловато было, мы не совсем привыкли играть две игры подряд. Плюс очень жарко на арене, и качество льда не очень хорошее. Хотя финны в таких же условиях.

Где-то пропустили ненужные голы, хотя перевернули ведь игру. Да, четыре гола за матч — это много. Но у нас есть время поработать и убрать нюансы. Нам надо играть проще, как на тренировках», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, чемпиона мира — 2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Швеции, Словакии, Швейцарии и Великобритании.

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