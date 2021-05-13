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«Спартак» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Харламова Громовым

«Спартак» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Харламова Громовым
Хоккей / КХЛ 0

Систему московского «Спартака» пополнил 23-летний защитник Никита Громов, который провёл минувший сезон в Высшей хоккейной лиге за «Рязань», сообщает официальный сайт красно-белых.

В прошедшем сезоне ВХЛ Громов сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. В плей-офф у хоккеиста пять баллов (1+4) в шести играх.

В 2018 и 2019 годах Громов становился обладателем Кубка Харламова в составе ярославского «Локо».

Помимо «Локо» и «Рязани» защитник играл за красноярский «Сокол» и воронежский «Буран».

Прошедший сезон КХЛ «Спартак» завершил на восьмом месте в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА со счётом 0-4 в серии.

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