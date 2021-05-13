Купер: Кучеров и Стэмкос выглядят хорошо, надеемся, они будут готовы к плей-офф
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями о сроках восстановления после травмы нападающих Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса.
«Восстановятся ли Кучеров и Стэмкос к плей-офф? Мы рассчитываем на это. Надеемся, что у этих ребят всё будет в порядке, они хорошо выглядят», – цитирует Купера Брайан Бёрнс.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров не сыграл ни одного мачта из-за травмы, Стивен Стэмкос провёл 38 встреч и набрал в них 34 очка: забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата «ТампБэй Лайтнинг» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона и в первом раунде плей-офф встретится с «Флоридой Пантерз».
Стэмкос: мы с Кучеровым близки к возвращению в состав
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