Купер: Кучеров и Стэмкос выглядят хорошо, надеемся, они будут готовы к плей-офф

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями о сроках восстановления после травмы нападающих Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса.

«Восстановятся ли Кучеров и Стэмкос к плей-офф? Мы рассчитываем на это. Надеемся, что у этих ребят всё будет в порядке, они хорошо выглядят», – цитирует Купера Брайан Бёрнс.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров не сыграл ни одного мачта из-за травмы, Стивен Стэмкос провёл 38 встреч и набрал в них 34 очка: забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата «ТампБэй Лайтнинг» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона и в первом раунде плей-офф встретится с «Флоридой Пантерз».