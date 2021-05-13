Яруллин: для меня было честью выступать за «Ак Барс», носить герб моей Республики на груди

Защитник Альберт Яруллин обратился к «Ак Барсу» после перехода в «Трактор».

«Никогда бы не подумал, что мне придётся писать эти слова вам, всем моим дорогим людям. К сожалению, обстоятельства сложились так, что я покидаю родной «Ак Барс». Я благодарен Всевышнему, что мне посчастливилось быть частью этой легендарной команды, которая воспитала меня, с которой нас связывает очень многое. Для меня было честью выступать за «Ак Барс», носить герб моей Республики на груди и защищать цвета любимой команды. Это решение было очень, очень тяжёлым. Я покидаю клуб с большим уважением и благодарностью абсолютно ко всем членам системы «Ак Барс», к персоналу, руководителям, тренерам, игрокам и конечно же, к болельщикам. Вы большая поддержка и вдохновение для нас, хоккеистов. Спасибо вам за каждую игру, за каждый плакат и доброе слово. Я всё это видел и очень ценю. Я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Буду очень скучать по каждому. Всем мира и добра!» – написал Яруллин в «инстаграме».