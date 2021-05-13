На основателя белорусского клуба завели уголовное дело. Он выступал против Лукашенко

Основатель и экс-директор «Локомотива» из Орши Евгений Мазуро осенью 2020 года заявил о неприятии режима Лукашенко. Мазуро посещал марши, активно выражал свою гражданскую позицию, подписал письмо против насилия и за честные выборы. В 2018 году перед визитом президента страны Александра Лукашенко новый клуб экстренно заказал экипировку у одного из крупнейших поставщиков в Беларуси, а спустя два года на Мазуро завели уголовное дело, так как пояивлась фирма, которая заявила, что готова была сделать экипировку на 120-160 тысяч дешевле.

«В конце июня 2018 года в Орше создавался хоккейный клуб «Локомотив», с июля началась предсезонная подготовка, формирование состава. И тут нам сообщают, что в июле-августе в Оршу должен приехать Лукашенко. Местные чиновники хотели отчитаться перед ним, показать, что в городе создана профессиональная хоккейная команда. Самое интересное, что мы, по сути, даже не выглядели на то время действительно профессиональным клубом, инфраструктура была ещё сырая, имелись определённые проблемы с экипировкой.

Чиновники в преддверии визита Лукашенко настаивали, чтобы мы выглядели не хуже, чем остальные участники чемпионата. Для этого нужно было закупить качественную экипировку. Времени на тендер не было, но мы составили перечень того, что нам нужно в первую очередь, нашли трех крупнейших поставщиков, с которыми работали остальные белорусские клубы. Я созванивался с коллегами, изучал условия каждой фирмы, позже получил от них коммерческие предложения. Мы выбрали самый дешевый вариант и осуществили закупку продукции. Пришел заказ, мы приняли участие в Кубке Салея, провели там шесть матчей. Ну и продолжили работать дальше. Всё было, в принципе, хорошо. А Лукашенко, кстати, тогда так и не встретился с нашим клубом, хотя приезжал в Оршу в августе.

Но совсем недавно я узнал, что объявилась некая фирма, которая заявила в департамент финансовых расследований КГК, что они якобы могли реализовать «Локомотиву» продукцию по более низким ценам в тот период, если бы их допустили к торгам. И вот эти 120-160 тысяч рублей – как раз разница между той суммой, которую мы отдали летом 2018-го, и той, что предложила бы фирма, которая пришла в ДФР», – цитирует Мазуро tribuna.by.