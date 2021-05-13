«Очень не очень». Зарипов прокомментировал трансферы «Ак Барса» в межсезонье

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что был удивлён уходу Альберта Яруллина, а также раскритиковал трансферы казанской команды в межсезонье.

«Очень удивился, когда увидел новость об уходе Альберта. Даже не поверил, позвонил ему, и Яруллин всё подтвердил. Что сказать. Как говорит наш тренер, «очень не очень». Обычно он говорит так по поводу игр, но сейчас эта характеристика подходит и к трансферной кампании этого года. Всё же надеюсь, что костяк клуба сохранится и мы войдём в сезон дружным коллективом. Новостей по новому контракту пока нет, видимо, какая-то известность будет в начале лета», – цитирует Зарипова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 13 мая стало известно о переходе защитника Альберта Яруллина из «Ак Барса» в «Трактор».