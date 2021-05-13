Рекордсмен НХЛ по количеству игр Марло заявил, что хочет играть в лиге в следующем году

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по количеству проведённых матчей в НХЛ, рассказал, что намерен продолжить игровую карьеру в НХЛ.

«Я хочу играть в НХЛ в следующем году. В последних восьми или около того играх у меня было растяжение связок лодыжки и травма паха. Пришлось заглушить это. Скажу, я думал, что он был немного плох после того, как я побил рекорд, что, вероятно, объясняет это. Я не был доволен своими результатами в этом году. С нетерпением жду восстановления», – цитирует Марло журналист Шенг Пэнг.

Напомним, по ходу сезона Патрик Марло установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству проведённых матчей, обогнав Горди Хоу.