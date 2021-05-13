Рекордсмен НХЛ по количеству игр Марло заявил, что хочет играть в лиге в следующем году
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по количеству проведённых матчей в НХЛ, рассказал, что намерен продолжить игровую карьеру в НХЛ.
«Я хочу играть в НХЛ в следующем году. В последних восьми или около того играх у меня было растяжение связок лодыжки и травма паха. Пришлось заглушить это. Скажу, я думал, что он был немного плох после того, как я побил рекорд, что, вероятно, объясняет это. Я не был доволен своими результатами в этом году. С нетерпением жду восстановления», – цитирует Марло журналист Шенг Пэнг.
Напомним, по ходу сезона Патрик Марло установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству проведённых матчей, обогнав Горди Хоу.
Марло подарили клюшку Хоу, которой он играл в своём последнем матче в НХЛ
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