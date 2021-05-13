Михайлов объяснил, почему не стоит расстраиваться поражению сборной России от Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о поражении сборной России в матче с Командой Финляндии на Евротуре (1:4).

«Меня совсем не настораживает игра сборной России. Да, мы проиграли Финляндии, но у команды идёт планомерная подготовка к чемпионату мира. Наши хоккеисты, выступающие на Евротуре, отдают себе отчёт, что не все попадут на ЧМ. Поймите, в команде очень сложное психологическое настроение. Они понимают, что приедут игроки из НХЛ… Хотите вы или нет, но кто-то из игроков останется за бортом сборной. Это точно не очень хорошая психология.



Ошибки, которые допустили российские хоккеисты, повлияли на результат. Но я бы не стал расстраиваться. Поражение от финнов — это пища для размышлений для тренерского штаба. Ведь когда побеждаешь, то все молодцы и прекрасно играют, а неудача с Финляндией позволит тренерам посмотреть на ситуацию с другой стороны: оценить, кто из игроков в критический момент способен показать себя и вытащить игру. На чемпионате мира будет разное, поэтому обязательно надо знать, кто из игроков будет способен решить игру в сложный момент», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.