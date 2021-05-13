Избитый зрителями судья на матче детских команд рассказал о конфликте

Арбитр Иван Ермолаев, на которого напали зрители во время матча детских команд в Москве, рассказал о конфликте.
«В травмпункте зафиксировали повреждение верхней губы и ушиб мягких тканей челюсти слева. Шокирован? Такое я вижу не впервые, но ощутил на себе в первый раз такое. Считаю, это недопустимо. Я просто сидел на скамейке после первого периода, оставалось две минуты до конца перерыва. Тут идут два незнакомых мне гражданина, думал, это какой-то тренер вопрос задать. А он наносит мне удар — я даже не ожидал.
Чем вызвано поведение болельщиков? Неумение держать себя в руках. Эмоции переполняют — ты совершаешь такие неоправданные действия. После гола мне с трибун стал кричать нецензурно господин Вельмакин, что мы неправильно разобрались в моменте и что было положение «вне игры». После чего я ответил со льда «идите отсюда». Я сказал это негромко, не знаю, как он прочитал по губам или услышал, я не понял. Видимо, он что-то другое прочитал по губам.
Заявление в полицию? Не в моих полномочиях что-то решать. Дальше видно будет. Нападавшие не извинились, сразу уехали. И со мной никто не связывался после матча», – цитирует Ермолаева «Спорт-Экспресс».
- 13 мая 2021
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