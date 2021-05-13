Лавиолетт не планирует заранее объявлять вратаря на первый матч плей-офф
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отказался называть имя голкипера, который будет защищать ворота «Кэпиталз» в первом матче плей-офф с «Бостон Брюинз».
«Тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что не планирует раскрывать личность стартового вратаря в матче с «Бостоном», – написал Том Гулитти в «Твиттере».
Напомним, стартовая встреча Кубка Стэнли-2021, где сыграют «Вашингтон» и «Бостон Брюинз», состоится 16 мая. Начало – в 2:15 мск.
По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков и занял второе место в таблице Восточного дивизиона, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям. «Бостон Брюинз» набрал на четыре очка меньше и расположился на третьей строчке.
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