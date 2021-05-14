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«Сент-Луис» отыгрался с 0:3 и разгромил «Миннесоту» — 7:3, у Барбашёва и Костина по очку

«Сент-Луис» отыгрался с 0:3 и разгромил «Миннесоту» — 7:3, у Барбашёва и Костина по очку
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

По ходу матча «Миннесота» вела со счётом 3:0, однако растеряла преимущество и потерпела поражение.
В составе «Сент-Луиса» по дублю в свой актив записали Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Джордан Кайру и ещё один раз отличился Зак Сэнфорд. Российские нападающие Иван Барбашёв и Клим Костин отметились результативной передачей. За «Миннесоту» отличились Нико Штурм, Райан Сутер и Маркус Фолиньо.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Штурм (Бонино, Бьюгстад) – 03:23' (5x5)   0:2 Сутер (Фолиньо) – 04:06' (5x5)   0:3 Фолиньо (Коул, Гринвей) – 16:04' (5x5)   1:3 Сэнфорд (Клиффорд, Миккола) – 25:16' (5x5)   2:3 Шенн (О'Райлли, Хоффман) – 28:29' (5x4)   3:3 Перрон (Барбашёв, Фолк) – 31:33' (5x5)   4:3 Шенн (Перрон, Хоффман) – 34:03' (5x4)   5:3 Перрон (Хоффман, Крюг) – 45:50' (5x4)   6:3 Кайру (Костин, Сканделла) – 46:33' (5x5)   7:3 Кайру (Бортуццо, Сантини) – 56:29' (5x5)
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