«Сент-Луис» отыгрался с 0:3 и разгромил «Миннесоту» — 7:3, у Барбашёва и Костина по очку

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

По ходу матча «Миннесота» вела со счётом 3:0, однако растеряла преимущество и потерпела поражение.

В составе «Сент-Луиса» по дублю в свой актив записали Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Джордан Кайру и ещё один раз отличился Зак Сэнфорд. Российские нападающие Иван Барбашёв и Клим Костин отметились результативной передачей. За «Миннесоту» отличились Нико Штурм, Райан Сутер и Маркус Фолиньо.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.