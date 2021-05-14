Передача Нестерова помогла «Калгари» крупно обыграть «Ванкувер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Элиас Линдхольм и ещё по разу забивали Расмус Андерссон и Эндрю Манджапане. Российский защитник Никита Нестеров отметился результативной передачей. Единственный гол за «Ванкувер» забил Мэттью Хаймор.

В другом матче «Колорадо Эвеланш» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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