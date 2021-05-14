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Передача Нестерова помогла «Калгари» крупно обыграть «Ванкувер»

Передача Нестерова помогла «Калгари» крупно обыграть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Элиас Линдхольм и ещё по разу забивали Расмус Андерссон и Эндрю Манджапане. Российский защитник Никита Нестеров отметился результативной передачей. Единственный гол за «Ванкувер» забил Мэттью Хаймор.

В другом матче «Колорадо Эвеланш» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

Ранее стали известны все участники и расписание первого раунда Кубка Стэнли сезона-2020/2021

НХЛ - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хаймор (Хэмоник, Бёзер) – 01:02' (5x5)   1:1 Андерссон (Годро, Линдхольм) – 03:36' (5x5)   2:1 Манджапане (Нестеров, Нордстрём) – 05:17' (5x5)   3:1 Линдхольм (Ткачук, Танев) – 55:33' (5x5)   4:1 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 56:37' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Уокер – 19:15' (5x5)   1:1 Джост (Рантанен, Ландеског) – 29:46' (5x5)   2:1 Джост (Тимминс, Рантанен) – 31:38' (5x5)   3:1 Белльмар (Мегна, Бураковски) – 34:26' (5x5)   4:1 Донской (Кадри, Тимминс) – 36:50' (5x5)   5:1 Бураковски (Тимминс, Макар) – 38:58' (4x4)
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