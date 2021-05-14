«Колорадо» стал победителем регулярного сезона НХЛ

«Колорадо Эвеланш» стал победителем регулярного сезона НХЛ. В заключительном для себя матче регулярного чемпионата команда разгромила «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1. В составе «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.
Благодаря этой победе «Колорадо» набрал 82 очка и стал победителем регулярки. Ближайшего конкурента в лице «Вегас Голден Найтс» команда опередила по дополнительным показателям. Таким образом, «Колорадо» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с первого места и сыграет с «Сент-Луис Блюз».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
Ранее стали известны все участники и расписание первого раунда Кубка Стэнли сезона-2020/2021.
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