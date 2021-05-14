Коваленко: нельзя приравнивать игроков из Казахстана и Беларуси к своим воспитанникам

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Андрей Коваленко прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии на Чешских играх. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу финнов.



«Спокойно воспринимал 10-матчевую победную серию нашей команды на Евротуре, спокойно воспринял и поражение от финнов. При всем уважении, Евротур — это все-таки подготовительный турнир на пути к чемпионату мира. Главная задача на этапах Евротура — наиграть молодежь, сформировать костяк игроков из КХЛ, которые вместе с легионерами из НХЛ поедут за результатом на чемпионат мира. С этой точки зрения неудача с финнами может стать полезней и дать больше информации, чем любая победа. Финны сыграли в свой фирменный, закрытый, хоккей — и мы увидели, что он по-прежнему нам неудобен. Тренерскому штабу есть что обсудить.



Наш главный резерв — молодежная политика. К сожалению, в клубах лучшее время получают легионеры, а молодежь по-прежнему едет за океан. Костин, Голышев, Чинахов, Семенов, Подколзин — фамилий много. Беспокоит и совсем свежая тенденция — подписание клубами натурализованных казахстанцев и белорусов. Место Чинахова в «Авангарде» занял Паре, Голышева в «Автомобилисте» — Принс, причем оба североамериканца не считаются легионерами. И таких «казахов» и «белорусов», вытесняющих российскую молодёжь, в КХЛ становится все больше.



С Белоруссией и Казахстаном у нас Союзное государство, логично, что воспитанники этих школ не являются легионерами. Но политику терпимости к натурализованным ребятам из этих стран однозначно надо ужесточать — нельзя их приравнивать в правах к своим воспитанникам! Иначе Валерию Брагину действительно не позавидуешь — скоро и в сборную России придется брать Паре и Принсов», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.