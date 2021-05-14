Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крылов: будем помогать воспитанникам пробиться в основной состав «Авангарда»

Крылов: будем помогать воспитанникам пробиться в основной состав «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал завоевание «Ястребами» бронзовых медалей Юношеской хоккейной лиги.

«Эти ребята в 2019 году стали чемпионами страны в своем возрасте, а в этом сезоне на домашнем льду смогли завоевать третье место в борьбе с сильными соперниками, одержав победу в драматичном матче за бронзовые медали – это достойный результат.

Поздравляю игроков, тренеров, персонал и всех болельщиков. Очередная медаль в копилке нашей Академии, уверен – новые победы впереди!

Для этого у нас созданы все условия, что и показал финал ЮХЛ в этом году, который прошел на самом высоком организационном уровне.

А главное – у воспитанников Академии есть огромная мотивация и хороший пример – быть лучшими и пробиться в состав обладателей Кубка Гагарина – команду КХЛ «Авангард». Ну а мы им будем всячески в этом помогать», — приводит слова Крылова официальный «твиттер» клуба.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021