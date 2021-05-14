Крылов: будем помогать воспитанникам пробиться в основной состав «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал завоевание «Ястребами» бронзовых медалей Юношеской хоккейной лиги.
«Эти ребята в 2019 году стали чемпионами страны в своем возрасте, а в этом сезоне на домашнем льду смогли завоевать третье место в борьбе с сильными соперниками, одержав победу в драматичном матче за бронзовые медали – это достойный результат.
Поздравляю игроков, тренеров, персонал и всех болельщиков. Очередная медаль в копилке нашей Академии, уверен – новые победы впереди!
Для этого у нас созданы все условия, что и показал финал ЮХЛ в этом году, который прошел на самом высоком организационном уровне.
А главное – у воспитанников Академии есть огромная мотивация и хороший пример – быть лучшими и пробиться в состав обладателей Кубка Гагарина – команду КХЛ «Авангард». Ну а мы им будем всячески в этом помогать», — приводит слова Крылова официальный «твиттер» клуба.
- 14 мая 2021
-
09:51
-
09:46
-
08:49
-
08:40
-
07:39
-
07:15
-
07:04
-
06:30
-
05:28
- 13 мая 2021
-
23:27
-
23:08
-
22:53
-
22:30
-
22:08
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:02
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:48
-
19:39
-
19:30
-
19:22
-
19:09
-
18:46
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:06