Игроки из клубов Донецкой области вошли в состав сборной Украины на товарищеский турнир

Федерация хоккея Украины опубликовала состав сборной страны на предстоящий товарищеский турнир, который пройдёт в Словении с 15 по 21 мая. Соперниками национальной команды будут сборные Австрии, Словении, Румынии, Польши и Франции.
В состав команды вошли игроки «Краматорска» и «Мариуполя», несмотря на недавнее заявление о том, что клубы из Донецкой области препятствуют участию своих игроков в сборах национальной команды.
Кроме того, как сообщили в УХЛ, в сборах участвовали два игрока «Донбасса», однако получили травмы. Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Украины начала дисциплинарное производство против «Донбасса» из-за недопуска игроков к сборам национальной команды.
Вратари: Дмитрий Кубрицкий (Сокол), Артур Оганджанян («Нью-Хэмпшир Монархс», США)
Защитники: Всеволод Толстушко, Александр Александров (оба — «Кременчуг»), Иван Сисак, Артур Чолач (оба — «Сокол»), Денис Матусевич («Днепр»), Артём Гребеник («Белый Барс»), Игорь Мережко («Рубин», Россия), Андрей Евтухов («Спрингфилд», США).
Нападающие: Сергей Бабинец, Роман Благой, Дмитрий Даниленко, Денис Бородай (все — «Белый Барс»), Алексей Ворона, Андрей Денискин, Иван Савченко (все — «Кременчуг»), Вадим Мазур («Мариуполь»), Глеб Кривошапкин («Краматорск»), Андрей Михнов, Богдан Ступак, Дмитрий Нименко (все — «Сокол»).
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