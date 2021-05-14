Роман Манухов продлил контракт с «Трактором»
Защитник Роман Манухов продлил контракт с челябинским «Трактором», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.
Роман Манухов – воспитанник свердловского хоккея, обладатель Кубка Гагарина-2018. Защитник дебютировал в КХЛ в сезоне 2014/15, сыграв за «Локомотив» против «Северстали». Помимо «железнодорожников» он выступал за новокузнецкий «Металлург», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Прошлым летом Манухов перебрался в «Трактор». В прошедшем сезоне защитник провёл за «черно-белых» 52 матча, в которых набрал 12 (0+12) очков.
За время, проведённое в Континентальной хоккейной лиге, Манухов принял участие в 229 матчах, набрав 53 (6+47) очка.
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