Кугрышев: за весь сезон ни разу не поговорили с Лямся. Это впервые в моей карьере

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги сезона-2020/2021 континентальной хоккейной лиги и отметил, что за весь чемпионат у него не было ни одной личной беседы с главным тренером команды Томи Лямся.



«С приходом Лямся в „Салават“ тренировки стали другие. И он изменил игровое время людей в команде. Я даже понятия не имею почему у нас с ним получилось так хорошо взаимодействовать. Лучше у Лямся спросите. Мы с ним за весь сезон ни разу не поговорили.



Да, это первый тренер в карьере, с которым мы не говорили даже две минуты. С другими такого не было, со всеми разговаривали один на один. Моё дело – выходить и играть. Я играл, пусть мало, но выходил на лед на 8-10 минут. Моменты были, мог сыграть лучше. Никого обвинять в сложившейся ситуации не собираюсь.



Я сезон провел не так, как мог. Но кто-то, наоборот, прыгнул выше головы с таким тренерским подходом. Согласен, что многое зависит от человеческих отношений внутри коллектива. Но я никогда не был человеком, который пойдет разговаривать с тренерами. Он в команде главный, если захочет, то вызовет и поговорит. А если специалист не разговаривает, значит, ему это не надо и просто неинтересно, его все устраивает. А ходить и что-то требовать, узнавать, не в моем стиле. Я никогда так не делал», — приводит слова Кугрышева «Горобзор».

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