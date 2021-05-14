Кугрышев: за весь сезон ни разу не поговорили с Лямся. Это впервые в моей карьере

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги сезона-2020/2021 континентальной хоккейной лиги и отметил, что за весь чемпионат у него не было ни одной личной беседы с главным тренером команды Томи Лямся.
«С приходом Лямся в „Салават“ тренировки стали другие. И он изменил игровое время людей в команде. Я даже понятия не имею почему у нас с ним получилось так хорошо взаимодействовать. Лучше у Лямся спросите. Мы с ним за весь сезон ни разу не поговорили.
Да, это первый тренер в карьере, с которым мы не говорили даже две минуты. С другими такого не было, со всеми разговаривали один на один. Моё дело – выходить и играть. Я играл, пусть мало, но выходил на лед на 8-10 минут. Моменты были, мог сыграть лучше. Никого обвинять в сложившейся ситуации не собираюсь.
Я сезон провел не так, как мог. Но кто-то, наоборот, прыгнул выше головы с таким тренерским подходом. Согласен, что многое зависит от человеческих отношений внутри коллектива. Но я никогда не был человеком, который пойдет разговаривать с тренерами. Он в команде главный, если захочет, то вызовет и поговорит. А если специалист не разговаривает, значит, ему это не надо и просто неинтересно, его все устраивает. А ходить и что-то требовать, узнавать, не в моем стиле. Я никогда так не делал», — приводит слова Кугрышева «Горобзор».
- 14 мая 2021
-
12:58
-
12:30
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:38
-
11:33
-
11:05
-
10:33
-
10:27
-
10:22
-
09:51
-
09:46
-
08:49
-
08:40
-
07:39
-
07:15
-
07:04
-
06:30
-
05:28
- 13 мая 2021
-
23:27
-
23:08
-
22:53
-
22:30
-
22:08
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:02
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:10