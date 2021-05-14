Семёнов – на вопрос про мечту о Кубке Стэнли: одна моя мечта уже сбылась

Бывший игрок «Авангарда», а ныне нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Семёнов прокомментировал свой отъезд за океан.
«Здорово привозить Кубок Гагарина в родной город. Когда я смотрел хоккей по телевизору, «Авангард» побеждал в 2004 году. Мне хотелось выиграть со своей родной командой здесь, в Омске. Получилось так, что это произошло в Балашихе. Хочется, чтобы, когда построят арену, «Авангард» взял кубок для родного города в Омске.
В этом году было очень значимое событие. Мы рады, что взяли кубок для болельщиков, для всех. Да, я подписал контракт с клубом «Торонто» на один год, сейчас идут бумажные работы. Не знаю, что будет дальше. Надо приехать туда, адаптироваться. Мечта о Кубке Стэнли? Конечно, она есть у каждого, даже когда ты ещё мальчишка. Одна моя мечта уже сбылась», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 мая 2021
-
12:58
-
12:30
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:38
-
11:33
-
11:05
-
10:33
-
10:27
-
10:22
-
09:51
-
09:46
-
08:49
-
08:40
-
07:39
-
07:15
-
07:04
-
06:30
-
05:28
- 13 мая 2021
-
23:27
-
23:08
-
22:53
-
22:30
-
22:08
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:02
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:10