Семёнов – на вопрос про мечту о Кубке Стэнли: одна моя мечта уже сбылась

Бывший игрок «Авангарда», а ныне нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Семёнов прокомментировал свой отъезд за океан.



«Здорово привозить Кубок Гагарина в родной город. Когда я смотрел хоккей по телевизору, «Авангард» побеждал в 2004 году. Мне хотелось выиграть со своей родной командой здесь, в Омске. Получилось так, что это произошло в Балашихе. Хочется, чтобы, когда построят арену, «Авангард» взял кубок для родного города в Омске.



В этом году было очень значимое событие. Мы рады, что взяли кубок для болельщиков, для всех. Да, я подписал контракт с клубом «Торонто» на один год, сейчас идут бумажные работы. Не знаю, что будет дальше. Надо приехать туда, адаптироваться. Мечта о Кубке Стэнли? Конечно, она есть у каждого, даже когда ты ещё мальчишка. Одна моя мечта уже сбылась», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Нападающий «Авангарда» Семёнов подписал контракт новичка с «Торонто»