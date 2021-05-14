Молодёжная сборная России по хоккею начала сбор перед Кубком Чёрного моря

Молодёжная сборная России (игроки до 20 лет) приступила к учебно-тренировочному сбору перед традиционным Кубком Черного моря, сообщает официальный сайт ФХР. Всего для участия в сборе вызваны 49 хоккеистов.
Вратари: Ярослав Аскаров, Павел Ромашкин (оба – СКА, Санкт-Петербург), Егор Гуськов («Локомотив», Ярославль), Платон Задорожный («Спартак», Москва), Максим Моторыгин («Динамо», Москва).
Защитники: Семён Буйван («Трактор», Челябинск), Алексей Варенник («Сибирь», Новосибирск), Андрей Гусев («Металлург», Магнитогорск), Тимофей Давыдов («Авангард», Омск), Алексей Егоров, Дмитрий Костенко (оба – «Спартак», Москва), Филат Зотов, Кирилл Стеклов (оба – «Витязь», Подольск), Тимур Каримов («Северсталь», Череповец), Ян Кузнецов («Стоктон», АХЛ), Даниил Кузьмин (ЦСКА, Москва), Василий Мачулин, Егор Смирнов (оба – «Динамо», Москва), Роман Романов («Локомотив», Ярославль), Егор Савиков («Лада», Тольятти), Никита Смирнов (СКА, Санкт-Петербург), Максим Федотов («Торпедо», Нижний Новгород).
Нападающие: Данил Авершин («Спартак», Москва), Александр Агапов, Никита Гуслистов (оба – «Северсталь», Череповец), Даниил Аймурзин, Александр Пашин (оба – «Салават Юлаев», Уфа), Андрей Баканов («Куньлунь Ред Стар», Пекин), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба – «Динамо», Санкт-Петербург), Иван Воробьёв («Югра», Ханты-Мансийск), Михаил Горюнов-Рольгизер, Иван Стёжкин (оба – «Трактор», Челябинск), Семён Демидов, Кирилл Кондырев, Николай Смирнов (все – «Витязь», Подольск), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Александр Кисаков, Богдан Тринеев (все – «Динамо», Москва), Никита Дишковский, Максим Кровяков, Илья Рычков (все – СКА, Санкт-Петербург), Дмитрий Зуган, Егор Кузьминов (оба – ЦСКА, Москва), Кирилл Мельниченко («Капитан», Ступино), Дмитрий Овчинников («Сибирь», Новосибирск), Степан Стешенко («Лада», Тольятти), Павел Тютнев («Локомотив», Ярославль).
15 мая команда отправится в Сочи, где продолжит подготовку на базе спортивного центра подготовки ФГБУ «Юг Спорт». Кубок Черного Моря стартует 22 мая. Помимо трех составов сборной – «Россия белые», «Россия красные» и «Россия синие», в турнире примет участие молодежная сборная Латвии. Игры пройдут на арене «Айсберг».
Расписание матчей турнира:
22 мая, суббота
10:00 «Россия белые» – Латвия
13:00 «Россия красные» – «Россия синие»
23 мая, воскресенье
10:00 «Россия синие» – Латвия
13:00 «Россия красные» – «Россия белые»
24 мая, понедельник
10:00 «Россия синие» – «Россия белые»
13:00 «Россия красные» – Латвия
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