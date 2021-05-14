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«Автомобилист» совершил обмен с «Сочи» и подписал контракты с двумя игроками

«Автомобилист» совершил обмен с «Сочи» и подписал контракты с двумя игроками
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Сочи» совершили обмен, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба. В результате этого обмена «Автомобилист» передал «Сочи» права на нападающего Кирилла Пилипенко, а взамен получил права в юрисдикции Континентальной хоккейной лиги на 23-летнего габаритного (рост 196 см) чешского голкипера Даниэла Владаржа, в данный момент выступающего в США в системе «Бостон Брюинз».

Кроме того, екатеринбургский клуб подписал контракты сразу с двумя хоккеистами. Как сообщает пресс-служба команды, квалификационные предложения «Автомобилиста» приняли 20-летний защитник Илья Гатиятулин и 22-летний нападающий Егор Баранов. Оба хоккеиста заключили с клубом двусторонние контракты на два года.

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