Николишин: нельзя недооценивать влияние Капризова на «Миннесоту»

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин считает, что у Кирилла Капризова хватит хоккейного опыта для участия в плей-офф Национально хоккейной лиги. По словам Николишина, нельзя недооценивать влияние Капризова на команду.



«У Кирилла есть опыт выступления на Олимпийских играх. У кого ещё из его команды есть такой опыт? Кириллу не 18 лет, он пришёл сложившимся игроком, который выиграл уже очень многое. Нельзя недооценивать его роль и влияние на команду, они огромны», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



Напомним, ранее определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. «Миннесота Уайлд» встретится с «Вегас Голден Найтс» 16, 18, 20 и 22 мая, если понадобится, команды сыграют 24, 26 и 28 мая.

Капризов попал на «Вегас», Овечкину достался «Бостон». Все пары плей-офф НХЛ Уже в первом раунде розыгрыше Кубка Стэнли нас ожидает много интересных противостояний.