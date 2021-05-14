Николишин: нельзя недооценивать влияние Капризова на «Миннесоту»
Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин считает, что у Кирилла Капризова хватит хоккейного опыта для участия в плей-офф Национально хоккейной лиги. По словам Николишина, нельзя недооценивать влияние Капризова на команду.
«У Кирилла есть опыт выступления на Олимпийских играх. У кого ещё из его команды есть такой опыт? Кириллу не 18 лет, он пришёл сложившимся игроком, который выиграл уже очень многое. Нельзя недооценивать его роль и влияние на команду, они огромны», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, ранее определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. «Миннесота Уайлд» встретится с «Вегас Голден Найтс» 16, 18, 20 и 22 мая, если понадобится, команды сыграют 24, 26 и 28 мая.
Капризов попал на «Вегас», Овечкину достался «Бостон». Все пары плей-офф НХЛ
Уже в первом раунде розыгрыше Кубка Стэнли нас ожидает много интересных противостояний.
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