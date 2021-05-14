«Сибирь» подпишет контракт с Валентином Пьяновым
«Сибирь» договорилась о подписании контракта с нападающим Валентином Пьяновым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Прошлый сезон форвард, которому в конце июля исполнится 30 лет, провёл в составе «Амура». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пьянов провёл 53 встречи, набрав 26 (12+14) очков при показателе полезности "+4".
Ранее Пьянов выступал в таких клубах, как омский «Авангард» и тольяттинская «Лада». Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/2013. Всего ан его счету 286 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 107 (46+61) очко. В плей-офф Кубка Гагарина Пьянов сыграл в 24 играх, набрав 9 (3+6) очков.
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Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.
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