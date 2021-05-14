Бадюков: Овечкин должен взять игру с «Бостоном» в свои руки

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился ожиданиями от плей-офф Кубка Стэнли с участием российских хоккеистов.
«Миннесоте» против «Вегаса» будет крайне тяжело. То, что «Миннесота» попала в плей-офф, хорошо и для них, и для Капризова. Но «Вегас» — очень мощная команда. Они меньше всех пропускают, и для Кирилла это противостояние будет сверхтяжёлой задачей. Он в любом случае будет лидером команды. «Миннесоте» нужно максимально использовать свои моменты. Атакующим хоккеем «Вегас» так просто не возьмёшь, но «Миннесота» и не старается этого делать. Она пытается играть вторым номером, проигрывать по броскам, но использовать свои моменты. И здесь роль Капризова должна быть ключевой.
«Вашингтон» — «Бостон»? Овечкин, как настоящий лидер и капитан, должен взять игру в свои руки. Думаю, что у «Вашингтона» серия с «Бостоном» должна получиться даже без Кузнецова. В последних играх «Вашингтон» показывал неплохой хоккей. Хоть в «Бостоне» и есть лидеры, – Маршан, Пастрняк – «Вашингтон» выглядит более предпочтительно в этой серии. Должна получиться интересная серия, но «Вашингтону», как мне кажется, с «Бостоном» играть сподручнее.
«Флорида» — «Тампа»? На мой взгляд, «Тампа» смотрится предпочтительнее, чем «Флорида», она наверняка настроена на повторение прошлогоднего успеха. Понятно, что Гусеву важно показать себя. Ему нужно войти в режим плей-офф. Вроде бы у него стало получаться после перехода из «Нью-Джерси», очки начал набирать. Но плей-офф станет его проверочным пунктом в плане его дальнейшего пребывания в НХЛ. Ему доверился менеджемент, когда подписывался контракт. Для любого хоккеиста очень важно себя в такой ситуации показать», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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