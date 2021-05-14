Николишин: отсутствие Кузнецова в составе «Вашингтона» на плей-офф не будет ошибкой

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о состоянии российских хоккеистов «Вашингтона» Евгения Кузнецова, Александра Овечкина и Дмитрия Орлова.



«Будет ли ошибкой невключение Кузнецова в состав на плей-офф? Никакой ошибки нет. Есть вещи, из-за которых он не играет. Что это за вещи и откуда они взялись, это внутренняя кухня команды, надо с ней разбираться. Овечкин сейчас восстановился, отдохнул и с новыми силами войдёт в плей-офф. Человек всегда заряжен на борьбу.



Что касается Дмитрия Орлова, то он неплохо проводит последние матчи регулярного чемпионата, в хорошей форме находится. Тренер ему доверяет, Дмитрий получает при нём больше времени, чем при предыдущем», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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