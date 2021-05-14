Капризов и Сорокин в списке новичков НХЛ, которые могут выстрелить в плей-офф

Официальный сайт НХЛ назвал новичков лиги, которые могут привлечь к себе внимание в плей-офф.
Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Капризов заявил о себе в первой же игре сезона (1+2 в матче против «Лос-Анджелес Кингз» 14 января) и с тех пор не сбавлял обороты. Он с большим отрывом лидировал в гонке лучших новичков по набранным очкам, и лишь во второй половине нападающему «Даллас Старз» Джейсону Робертсону удалось сократить разрыв. В споре лучших снайперов среди дебютантов Капризов занял первое место, опередив ближайших преследователей на 10 точных бросков, забил больше всех голов в равных составах (19) и большинстве (8). Он также лидирует по количеству бросков в створ (157) и среднему игровому времени (18:18).
Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». 25-летний россиянин был выбран в третьем раунде драфта 2014 года под 78-м номером. У него сложился очень продуктивный тандем с другим вратарём Семёном Варламовым. После 1 марта Сорокин выиграл 11 матчей из 17. Сорокин качественно выступает в домашних матчах, где он потерпел всего одно поражение в десяти матчах.
Помимо российских игроков в списке присутствуют Коул Кофилд из «Монреаль Канадиенс», Алекс Неделькович из «Каролина Харрикейнз», Ээли Толванен из «Нэшвилл Предаторз» и Зак Уайтклауд из «Вегас Голден Найтс».
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